Заключенные ярославской колонии прекратили голодовку. Протест длился один день

Заключенные ярославской колонии №8 прекратили голодовку 31 июля. В их числе оказался и Евгений Макаров, ставший известным после публикации ролика с пытками в «Новой газете». О прекращении протеста рассказал уполномоченный по правам человека в Ярославской области Сергей Бабуркин.

«Заключенные приняли решение прекратить голодовку. Все шестеро», — сказал омбудсмен.

Протест прекратился благодаря обещанию руководства колонии улучшить условия содержания осужденных. Начальство ИК-8 пообещало, что их подопечные получат горячую воду, смогут на прогулке выкуривать больше сигарет, а также в течение дня читать прессу и играть в настольные игры, сообщает РБК Евгений Макаров и пятеро других заключенных объявили голодовку 30 июля. Они потребовали от руководства колонии создания льготных условий отбывания наказания. Как во вторник объяснил Бабуркин, все требования сидельцев были удовлетворены.