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Спорт
31.07.2018 23:07
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Матч «Рубин» – «Зенит» могут перенести из-за выступления петербургской команды в Лиге Европы

Матч 3 тура чемпионата Российской премьер-лиги «Рубин» – «Зенит» может быть перенесен.

Как сообщает 31 июля издание «Бизнес Online», изначально запланированная на 12 августа игра в случае изменения даты состоится 13 августа.

РПЛ рассматривает возможность переноса из-за участия «Зенита» в квалификации Лиги Европы. Напомним, что 9 августа петербургский клуб стартует в Лиге Европы матчем с победителем пары «Дунайска Стреда» – «Динамо» Минск (соперник определиться 2 августа).

Напомним, в матче первого тура чемпионата РПЛ «Зенит» на выезде в Тюмени обыграл «Енисей» со счетом 2:0. «Рубин» обыграл дома «Краснодар» 2:1.

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