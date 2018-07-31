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Происшествия
31.07.2018 23:01
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"Минитмэн-3" устал ждать. Военные США уничтожили в полёте свою межконтинентальную ракету

Неудачей завершился 31 испытательный пуск межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Как сообщила пресс-служба Командования глобального удара ВВС, ракета была уничтожена по соображениям безопасности во время полета над Тихим океаном, пишет ТАСС.

Она стартовала рано утром 31 июля из шахтной пусковой установки на авиабазе Ванденберг (штат Калифорния) и в 04:42 (14:42 мск) по времени Тихоокеанского побережья США на нее был отправлен сигнал о самоуничтожении.

Представители ВВС США заявили, что во время полета ракеты были выявлены аномалии. Однако никаких других деталей они не привели.

"Аномалия – любое неожиданное событие во время испытаний. Поскольку аномалии могут возникать из-за многих факторов, относящихся к самой операционной платформе или испытательному оборудованию, необходим тщательный анализ для определения [их] причин", – говорится в документе.

По словам военнослужащих, учебная ракета приближалась к заданной цели в районе атолла Кваджалейн (Маршалловы острова) в Тихом океане, когда ее пришлось уничтожить.

ВВС объявили о формировании группы по анализу пуска МБР, которая проведет расследование с целью установить точную причину неудачного испытания Minuteman III. "Командование извлекает уроки из каждого испытательного запуска", – указали в пресс-службе.

МБР Minuteman III, пускаемые с базы Ванденберг, оснащены сложным оборудованием по сбору данных. Специалисты используют эти данные для проверки готовности и возможностей имеющихся МБР. Они также оборудованы специальным устройством, на которое в случае аномалий отправляется команда самоуничтожения ракеты.

В пресс-службе ранее отмечали, что обычно испытания признаются успешными, если ракета не сошла с заданной траектории полета, ее приборы функционировали исправно, были получены данные с сенсорных датчиков, а головная часть попала в установленную точку. Целью испытаний является проверка готовности, эффективности и точности системы. Сама МБР не была оснащена боеголовкой.

LGM-30G Минитмен-3 (англ. LGM-30G Minuteman III) — американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства «Минитмен». Стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и является единственной МБР наземного базирования на вооружении США.

Напомним, 1 марта в послании Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новейших системах российского ядерного оружия, не имеющих аналогов в мире.

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