Осужденный в США летчик Константин Ярошенко впервые за семь лет встретится с семьей

Семья осужденного в США российского летчика Константина Ярошенко встретится с ним в тюрьме Коннектикута впервые за семь лет. Встреча должна состояться 14 августа, после этого близкие россиянина пробудет в Соединенных Штатах несколько недель.

Об этом 31 июля сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Тарасова. Также Тарасов сообщил, что Ярошенко попросил прокуратуру вернуть ему электронные устройства с фотографиями семьи, которые были изъяты при аресте. Ярошенко был осужден в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года.

В 2013 году мать летчика попросила МИД РФ обменять ее сына на американца Эдварда Сноудена, попросившего в России временного убежища. Ей отказали.

В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался. Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.