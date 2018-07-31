Журналист «Аргументов и фактов» найден мертвым в Нижнем Новгороде

Корреспондент издательского дома «Аргументы и факты» Сергей Грачев, пропавший во время командировки в Нижнем Новгороде, найден мертвым. Об этом сообщается на сайте одноименного издания.

Об обнаружении тела газете сообщила нижегородская поисково-спасательная группа «Рысь». Само издание не располагает официальным подтверждением или какими-либо подробностями произошедшего.

38-летний журналист пропал 21 июля в Нижнем Новгороде. Последний раз его видели в этот день выходящим из гостиницы «Шератон».

Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело. Розыск велся сотрудниками ведомства и полиции. Поисками пропавшего также занимались волонтерские организации