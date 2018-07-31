Российские военные корабли впервые войдут в японский порт. Без мирного договора

Корабли Тихоокеанского флота России зайдут в японский порт Хакодате на острове Хоккайдо в октябре 2018 года. Об этом заявил министр обороны Японии Ицунори Онодэра после переговоров с Сергеем Шойгу в Москве, сообщает 31 июля Lenta.ru со ссылкой на ТАСС.

«Мы договорились согласовать заход (...) в качестве одного из мероприятий оборонного сотрудничества», — отметил Онодэра. Он добавил, что это усилит доверие между странами.

Министр заверил, что система противоракетной обороны Японии, в том числе комплексы Aegis Ashore не несет угрозы для России и является оборонительной. В то же время Онодэра попросил принять меры из-за наращивания военного потенциала на четырех Курильских островах, на которые претендует Токио.

Вооруженные силы России к концу 2017 года завершили модернизацию военных объектов на двух из четырех стратегически важных Курильских островов — Кунашире и Итурупе.

Япония же решила укрепить остров Хонсю с помощью двух американских комплексов ПРО. По предварительным подсчетам это обойдется им в 2,4 миллиарда долларов. В июле российский посол Михаил Галузин заявил, что размещение Aegis Ashore в Японии не поможет решению проблемы мирного договора с Россией.

Мирный договор между Японией и Россией не подписывается в течение более 70 лет, так как для его заключения необходимо вернуть острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи японской стороне. Москва считает, что Южные Курилы вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет над ними не подлежит сомнению.