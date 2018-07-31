МИД подтверждает гибель российских журналистов в Центральной Африке

Российское министерство иностранных дел официально подтвердило гибель в Центральноафриканской республике журналистов. Их тела доставлены в столицу Банги.

Как сообщает вечером 31 июля российский МИД, погибшие имели при себе только журналистские документы, выданные на имя Кирилла Радченко, Александра Расторгуева и Орхана Джемаля.

«Посольство России в ЦАР, к сожалению, не было информировано о пребывании на территории страны российских журналистов», – уточняют в министерстве.

Дипломаты находятся в тесном контакте с местным правительством и правоохранителями, выясняют обстоятельства гибели и возможность отправить тела в Россию. Семьям МИД обещает поддержку.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 105 УК «Убийство» и планирует отправить в ЦАР запросы о правовой помощи. Джемаль, Расторгуев и Радченко приехали в Центральную Африку 27 июля по заданию Центра управления расследованиями Михаила Ходорковского. В их планы входила работа по подготовке съемок для документального фильма в неформальном вооруженном формировании «группа Вагнера» .

Журналистов расстреляли 30 июля по дороге из Банги. Дорога вела через города Дамара, в котором местное население устроило бунт против присутствия российских наемников.

О помощи президенту республики Туадере Россия заявила в марте 2018 года. В ЦАР направлены военные и гражданские советники для обучения армии. Французская пресса писала, что наемники также заняты личной охраны Туадеры.