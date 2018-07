Трамп: Фейковые новости исчезнут через 7 лет

Президент США Дональд Трамп 31 июля заявил, что СМИ, которые занимаются распространением фейковых новостей, исчезнут через семь лет.

Трамп написал в твиттере о том, «фейковые СМИ» исчезнуть через семь лет, после того как он перестанет занимать пост президента США. Он также отметил, что крах данных СМИ будет связан с падением рейтингов. Он добавил, что «фейковые СМИ» наносят ущерб репутации невиновных людей.

The Fake News Media is going CRAZY! They are totally unhinged and in many ways, after witnessing first hand the damage they do to so many innocent and decent people, I enjoy watching. In 7 years, when I am no longer in office, their ratings will dry up and they will be gone!