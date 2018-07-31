Росстат: Российские туристы предпочитают путешествия по России

Количество проданных туристических путевок по России с 2010 года выросло на 78% и составило 1,55 млн по итогам 2017 года, следует из данных Росстата.

Вместе с этим число туров в зарубежные страны c 2010 года сократилось на 22,6% — до 2,6 млн в 2017 году.

Совокупное количество путевок, проданное в 2017 году, практически не изменилось и составило 4,39 млн. против 4,36 млн в 2010 году.

Объем продаж путевок по территории России с 2010 по 2017 годы вырос на 185% — до 52,3 млрд рублей. Выручка от продаж путевок в зарубежные страны с 2010 года увеличилась на 50% — до 222,17 млрд рублей. Общая стоимость туристических пакетов, проданных в России за 2017 год, составила 281,2 млрд рублей. С 2010 года общая выручка от проданных путевок выросла на 67,46%.