Смольный пытается взыскать с «Метростроя» 2,8 млрд рублей за «Санкт-Петербург Арену»

Петербургский комитет по строительству обратился в Арбитражный суд с 4 исковыми заявлениями к ОАО «Метрострой» с общей суммой требований 2,86 млрд рублей. Финансовые претензии комитета связаны с непогашенными авансами по контрактам на строительство стадиона на Крестовском острове, сообщили «Фонтанке» в компании «Метрострой».

«Иски связаны с нарушением сроков погашения авансов по договорам на завершение строительства стадиона в западной части Крестовского острова. Соответственно, погашение аванса возможно только тогда, когда между заказчиком и генподрядчиком полностью завершен процесс сдачи-приемки работ по всем четырем контрактам», – объясняют в компании. – По факту, ОАО «Метрострой» понесло затраты в объеме договорной стоимости, однако полностью закрыть некоторые работы мешают спорные вопросы, связанные с моментом передачи объекта от предыдущего генподрядчика «Метрострою». Кроме того, в стадии решения находится вопрос о приемке и оплате дополнительных работ, связанных с устранением дефектов, выявленных на момент выхода на объект ОАО «Метрострой».

При этом в компании уточняют, что это не более, чем стандартная мера, а «Метрострой» продолжает совместно с комитетом вести работу по сдаче-приемке работ, чтобы как можно скорее достичь общей цели— полностью погасить аванс и урегулировать вопросы, связанные с дополнительными работами.

Ранее Смольный взыскал 289,5 млн рублей с другого подрядчика, работавшего на стадионе, компании «Инжтрансстрой-СПб». Смольный судится сразу с тремя структурами холдинга «Трансстрой» по трем разным контрактам, связанным со строительством стадиона. Помимо 3,6 млрд рублей, который город требует с «Инжтрансстроя-СПб» и АО «Корпорация "Трансстрой"», также есть суд по контракту с АО «Инжтрансстрой» на 12,54 млрд рублей. В свою очередь, структуры «Трансстроя» подали два денежных иска к заказчику — на 750 млн и 212 млн рублей по факту неоплаченных работ. С подрядчиком стадиона город расстался в июле 2016 года. Тем же летом место на ключевом объекте занял «Метрострой».