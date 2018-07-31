Терризбирком Фрунзенского района Петербурга остался без руководителя

Председатель терризбиркома №29 Фрунзенского района Марина Майковец ушла в отставку. Постановление о ее увольнении по собственному желанию утвердили на заседании Горизбиркома 31 июля.

За отстранение Майковец от должности проголосовали на заседании ГИКа единогласно.

Как сообщают представители «Наблюдателей Петербурга», из ТИК №29 решили уйти также секретарь и заместитель председателя. Однако их заявления пока не утверждены – заседание ТИКа не состоялось из-за отсутствия кворума.

Отметим, что на работу Майковец и ТИК 29 жаловались еще в 2016 году Оксана Дмитриева и «Партия Роста» . В частности, претензии касались проверки подписей для утверждения кандидатом в депутаты Маританы Кузнецовой. По итогам работы на президентских выборах 2018 года ТИК №29 стала одной из худших комиссий города. За первое полугодие 2018 года на ТИК №29 пожаловались 66 раз. Несмотря на претензии к комиссии со стороны Гоизбиркома, по итогам кампании Майковец в числе других председателей премировали за работу на выборах.