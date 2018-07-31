Экс-глава Фонда имущества Петербурга продаёт активы в Ленобласти на миллиард

Бывший ответственный за имущество Петербурга Андрей Степаненко продаёт землю в Буграх напротив ТЦ «Мега-Парнас» по 100 миллионов за гектар.

На сайте «Российского аукционного дома» (РАД) объявлено о продаже земли площадью 8 гектаров в Буграх Всеволожского района. Речь идёт об участках, принадлежащих ООО «Терра Девелопмент», которой, в свою очередь, владеют супруги Ирина и Андрей Степаненко.

С 2005 по 2012 год Андрей Степаненко занимал пост директора Фонда имущества Санкт-Петербурга, принадлежащего Смольному. Продолжил работать в РАД с бывшим начальником, вице-губернатором Игорем Метельским.

В беседе с корреспондентом 47news Степаненко объяснил, что надеется окупить вложенные инвестиции, а сам проект оценивает в 800 миллионов рублей. Территория расположена напротив торгового центра «Мега-Парнас», и два года назад он планировал построить здесь торгово-развлекательный комплекс. Пока эксперты оценили шансы продать землю именно за эту цену как слабые, поскольку наделы промышленной категории уходят не более чем по десять миллионов рублей за гектар.