СКА об убытке в 1 миллиард рублей: У нас стабильное финансовое положение

Хоккейный клуб СКА прокомментировал рекордные убытки по итогам 2017 года. Напомним, убытки составили 1 млрд рублей.

"У клуба стабильное финансовое положение. Зарегистрированные в системе СПАРК убытки связаны со спецификой бухгалтерского учёта и отражают убытки по 2017 календарному году. Убытки связаны в том числе с серьёзными расходами на запуск и дооснащение многофункционального комплекса «Хоккейный город» и открытие собственной хоккейной школы, затратами клуба на развитие детско-юношеского и массового спорта", – заявили" Фонтанке" в пресс-службе СКА.

Также в птербургской команде подчеркнули, что финансовый учет ведется по спортивным сезонам (с июля по июнь), и наиболее существенные доходы клуб получает во второй части сезона. По прошедшему и текущему сезону бюджет клуба остается в утвержденных суммах.

"Вместе с тем в 2017 году сохранилась ежегодная тенденция по росту доходов клуба от продажи билетов и атрибутики на 10 – 12 %, что обусловлено победой в Кубке Гагарина весной 2017 года. Средняя заполняемость Ледового дворца составила 98 %, то есть более 450 000 человек за сезон. СКА сохраняет первое место в интегральном рейтинге КХЛ по сумме спортивных и маркетинговых показателей", – заявили в СКА.

Напомним, ранее "Фонтанка" также писала, что уже в этом году СКА разгрузил платежную ведомость как раз на 1 млрд рублей после ухода ряда дорогостоящих игроков и переподписав с другими ведущими хоккеистами контракты на сниженных условиях.