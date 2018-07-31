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Город
31.07.2018 20:05
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Из Самары с любовью: Смольный мог закупить для петербургских улиц б/у трамвай почти за 100 миллионов

Городской комитет по транспорту купил трамвай за 94 млн рублей. «Фонтанка» изучила историю заказанной модели и пришла к выводу, что он мог приехать в Петербург с улиц Самары.

Из Самары с любовью: Смольный мог закупить для петербургских улиц б/у трамвай почти за 100 миллионов

фото с сайта progorodsamara.ru

В конце мая комитет по госзаказу Петербурга объявил о закупке трамвая. По условиям техзадания конкретная марка трамвая не указывалась, лишь характеристики: трамвайный вагон должен был быть сочлененный, со 100% низким уровнем пола и предусматривающий одностороннее движение. Также вагон должен был быть новым, оборудован Wi-Fi, в состоянии развить скорость не менее 75 км в час и вмещать в себя не менее 170 пассажиров. На такой аппарат из городского бюджета власти были готовы выделить 93,7 млн рублей.

К началу июля комитет по транспорту, как конечный заказчик, заключил контракт по максимальной цене с ООО «ГИД», которое стало единственным участником электронного аукциона. Фирма зашла с предложением поставить в Петербург трамвай модели 71-633, произведенный на Усть-Катавском вагоностроительном заводе (УКВЗ). Его экс-директор Александр Гнатюк в одном из своих интервью местным СМИ говорил о том, что стоимость производства составляет около 50 млн рублей. На бумагах трамвай соответствовал всем заявленным характеристикам.

Однако, как выяснила «Фонтанка», в реальности двум условиям трамвай, который поставил ООО «ГИД», видимо, все-таки не соответствует: в частности, то, что приехало в Петербург, не выглядит новым и, похоже, подвергалось ремонту.

Вагон модели 71-633 впервые был представлен в мае 2014 года в Москве на выставке «ЭлектроТранс». Изначально планировалось, что трехсекционное 26-метровое детище конструкторов УКВЗ будет курсировать по столичным улицам, но в итоге на тестовую эксплуатацию трамвай отправился в Самару.

В конце марта 2016 года модель начала катать самарцев по городу. Первая поломка случилась меньше чем через 2 недели: как сообщала местная пресса, у трамвая на полчаса вышла из строя электроника. Обкатка продолжалась 3 месяца. Осенью 2016 года местные власти объявили конкурс с требованиями к трамваю, которым модель 71-633 вполне соответствует, но ни одной заявки так и не было подано. Уже в декабре 2016-го новая закупка предполагала характеристики, которым этот трамвай не соответствует.

И вот спустя почти два года аналогичный трамвай объявился в Петербурге. В УКВЗ «Фонтанке» рассказали, что выпустили еще 3 трамвая модели 71-633, которые были проданы компании «ТрансМашГрупп». В «ТрансМашГрупп» сообщили, что все 3 вагона до сих пор находятся в распоряжении у компании. Так что остается единственный вариант – блуждающий через Москву и Самару.

Окончательно понять, тот ли это самый вагон или нет, можно будет непосредственно на приемке, которая, как уверяют в Горэлектротрансе, пока не состоялась. Информацию, озвученную корреспондентом на предприятии, приняли со скепсисом, но обещали все тщательно проверить.

«Мы не возьмем трамвай, который ездил в Самаре. Если это действительно тот, то мы через суд потребуем возврата денежных средств», – сообщил «Фонтанке» председатель комитета по транспорту Александр Головин.

В ООО «ГИД» корреспонденту «Фонтанки» отказались дать пояснения, также как и не связали ни с руководителем компании Максимом Романчеко, ни с ее владельцем Сергеем Чичериным. По данным СПАРК, компания «ГИД» впервые участвует в такой поставке. В 2016 году с ней было заключено 7 контрактов на ремонт, отделку и строительно-монтажные работы различных локаций ФГУП «Госкорпорация по Организации Воздушного Движения» общей стоимостью более 55 млн рублей.

Михаил Грачев, «Фонтанка.ру»

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