«Промсвязьбанк» пояснил, когда застройщик «Светлого мира «Внутри» допустил просрочку по долгам

В пресс-службе ПАО «Промсвязьбанк» «Фонтанке» 31 июля пояснили, когда их должник — ООО «Басфор», застройщик комплекса «Светлый мир «Внутри» в Сестрорецке, — допустил ситуацию, которая впоследствии привела к банкротному иску на 2,8 млрд рублей.

Напомним, комплекс зданий, включающий апартаменты и жилье, возводится на берегу Финского залива, севернее санатория «Дюны», под брендом Seven Suns Development. ООО «Басфор» – стопроцентная «дочка» девелопера.

В банке пояснили, что еще в сентябре 2017 года застройщик допустил просрочку. Она стала в результате «спусковым крючком» банкротного процесса. «Промсвязьбанк обратился в арбитражный суд с заявлением о признании ООО «Басфор» несостоятельным (банкротом) в связи с допущенной с сентября 2017 года просрочкой по исполнению обязательств перед банком. Одновременно в настоящее время стороны продолжают переговорный процесс по вопросу урегулирования задолженности», – сообщили в пресс-службе кредитного учреждения.

Сам застройщик придерживается иной точки зрения. «В конце 2017 года ПАО «Промсвязьбанк» был санирован ЦБ РФ, после чего акционеры финансовой организации потеряли контроль над структурой, – заявлял «Фонтанке» пресс-секретарь застройщика Алексей Щербатых. – Ранее в ходе переговоров с руководством банка были достигнуты соглашения по проекту «Светлый мир «Внутри». Новое руководство банка проигнорировало эти договоренности. Основой для иска является ситуация, надуманная новым руководством, которое не разобралось в текущей ситуации. Иск стал следствием неразберихи внутри самой финансовой организации».