«Фонтанка» за 60 секунд — 31 июля

Петербургского альпиниста Александра Гукова, который провел неделю на неприступном склоне в Пакистане практически без пищи, спасли. Эксперты называют это чудом.

Евросоюз ввел санкции против строителей Крымского моста, а попал в петербургских мостостроителей и дорожников.

Петербургские спортивные клубы в 2017 году впервые за долгое время потратили гораздо больше, чем зарабатывали. Уровень потребления растет, экономика движется. Объясняем куда.

Смольный обули на 24 млн рублей жулики с подпольной парковки. Владельцы автомобилей несли деньги в домик на колесах. Смольный хочет, чтобы обитатели домика уехали по статье.

ПАО «Балтийский банк» выдал 40 миллионов со счета клиентки непонятно кому по поддельной доверенности. Суд решил, что клиентка сама виновата.

Бывший вице-премьер Аркадий Дворкович объяснил, почему подорожал бензин. Владельцы АЗС говорят, что Дворкович заливает.

Инвесторы перестали верить в Facebook и Twitter. Лет через пять перестанут верить в «Яндекс» и Mail.Ru.

Скандал в спортивном мире. Уволено руководство баскетбольного «Зенита», при котором три года подряд выигрывались бронзовые медали. Новая метла заметет 850 млн рублей бюджета клуба.

После публикации «Фонтанки» участковый примчался на такси к побитому защитнику велодорожки, чтобы отвлечь его от посиделок с девушками в кафе. Потому что нельзя просто так взять и припарковаться там, где покрашено для велосипедистов.