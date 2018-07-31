В Центральной Африке убиты журналисты. У них нашли пресс-карты «Известий»

Трое иностранцев были убиты ночью в Центральноафриканской республике. По информации посольства России, у двух из них найдены при себе пресс-карты «Известий». Издание отрицает присутствие своих сотрудников.

О гибели трёх россиян 31 июля сообщило агентство AFP. В посольстве России в ЦАР подтвердили, что убитые – «предположительно, россияне». У двоих при себе нашли пресс-карты газеты «Известия», но точной уверенности в гражданстве пока нет. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в комментарии RT отметила, что российское диппредставительство находится в контакте с правоохранительными органами ЦАР, и вопрос уточняется.

«Известия» от убитых в Африке людей с пресс-картами оперативно открестилось. Но своем сайте издание заявило, что их сотрудников среди погибших быть не может, поскольку ни один их журналист в страну не уезжал.

«Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет», – говорится в сообщении на сайте iz.ru.

В «Центре управления расследованиями» «Дождю» назвали имена погибших. Это журналист Орхан Джемаль, оператор Кирилл Радченко и режиссер Александр Расторгуев. Собеседники издания уточняют, что гибель съёмочной группы подтвердили в местные госслужащие и в миссии ООН в ЦАР.