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Общество
31.07.2018 19:01
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Мадуро признал ответственность за кризис в Венесуэле

 

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что признает свою ответственность за экономический кризис в стране. Об этом сообщает El Universal.

По его словам, все производственные модели, которые использовало правительство Венесуэлы, потерпели «крах».

Он также подчеркнул, что Венесуэле необходимо двигать вперед свою «экономическую мощь».

Ранее главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) по Латинской Америке Алехандро Вернер заявил, что инфляция в Венесуэле может достичь 1 млн процентов к концу 2018 года.

Источник: Газета.ру

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