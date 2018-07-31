Сирийская армия освободила от террористов провинцию Дераа

Постоянный представитель Сирии при ООН Башар Джаафари заявил, что армия САР завершила операцию по освобождению провинции Дераа от террористов.

По его словам, провинция была полностью освобождена от боевиков. Он также добавил, что район Голан тоже был освобожден от террористов. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что правительственные войска Сирии восстановили контроль над крупнейшим оплотом группировки «Исламское государство» в сирийской провинции Дераа.

Как отмечалось, армия САР штурмовала поселения в долине Ярмук с двух направлений — с северо-запада и северо-востока.

«Исламское государство» – террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.