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Бизнес
31.07.2018 18:42
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В «ФЦ ГЦКС» не согласились со 172 млн долга за тепло перед ГУП «ТЭК СПб»

 

Управляющая компания «ФЦ ГЦКС», обслуживающая 113 домов в Красносельском районе, в судебном порядке разрешит разногласия с ГУП «ТЭК» по сумме своей задолженности. Ранее на госпредприятии сообщили, что компания должна теплоэнергетикам 172 млн рублей.

«Размер задолженности может быть установлен только на основании решения суда, вступившего в законную силу. По состоянию на 12 июля 2018 года нет вступивших в законную силу решений суда по взысканию задолженности с ООО «Финансовый центр ГЦКС» в пользу ГУП «ТЭК СПб», – сообщают в управляющей компании. – Кроме того, ООО «Финансовый центр ГЦКС» считает необходимым отметить, что ГУП «ТЭК СПб» систематически завышает объемы поставленных ресурсов, отказывается от добровольного перерасчета. В конечном итоге разногласия между ООО «Финансовый центр ГЦКС» и ГУП «ТЭК СПб» при определении объемов и, следовательно, сумм, подлежащих оплате собственниками жилых помещений многоквартирных домов, разрешаются в судебном порядке».

Ранее в «ТЭК» сообщали, что более 2 лет между УК и ГУПом не было соглашения, а поставка теплоэнергии осуществлялась по актам бездоговорного потребления. По версии госпредприятия, заключить контракт на подачу теплоэнергии управляющей компании и ресурсоснабжающей организации помог арбитражный суд, а «ФЦ ГЦКС» отправило заявку на заключение договора с «ТЭК СПб» в июне 2017 года. В управляющей компании настаивают, что заявление было направлено в августе 2016 года.

На заявления «ТЭК» о том, что соглашение на поставку тепла будет разорвано с 1 августа и с этого момента жители домов, находящихся под управлением «ФЦ ГЦКС», будут оплачивать тепло по прямым договорам с поставщиком, в управляющей компании заявили, что у ГУПа нет правовых оснований отказаться в одностороннем порядке от исполнения договора с 1 августа 2018 года. В компании также подчеркнули, что для собственников помещений многоквартирных домов порядок оплаты коммунального ресурса остаётся неизменным: путём оплаты квитанций, поступивших от ООО «ФЦ ГЦКС», и может быть изменён только по решению общего собрания собственников. Тем не менее в «ТЭК СПб» настаивают, что с 1 августа перейдут на прямые расчеты с жителями 70 домов, которые находятся под управлением «ФЦ ГЦКС».

Кроме того, в управляющей компании подтвердили, что прийти к согласию о пунктах договора помог Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который своим решением урегулировал разногласия, возникшие между ГУП «ТЭК СПб» и «ФЦ ГЦКС» при заключении договора теплоснабжения в горячей воде.

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