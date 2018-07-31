Свободные от ремонта полосы на юге КАД использовали под ДТП

Две многокилометровые пробки наблюдаются сейчас на КАД вокруг Петербурга: уже привычная на севере, где участок готовят к расширению, и на юге, где ликвидируют колейность на вантовом мосту с закрытием двух полос.

По данным «Яндекс.Карт», к вечеру 31 июля длина затора на внешнем кольце перед Большим Обуховским мостом превысила 7 километров.

«После начала ремонта перед вантовым мостом еще остались свободные полосы, поэтому два товарища решили устроить на двух из них ДТП, внешняя сторона КАД, пробка хуже, чем в пятницу на Мурманке», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».