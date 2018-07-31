После голосования за повышение пенсионного возраста рейтинги власти нащупали дно

Повышение пенсионного возраста опрокинуло рейтинги власти до уровня 2005 года. Впрочем, президент и правительство РФ от дна уже оттолкнулись, и единственным утопающим остаётся Дмитрий Медведев, считают социологи.

Как сообщает «Левада-центр» 31 июля, об отношении к институтам государственной власти россиян спрашивали на протяжении шести дней после того, как пенсионная реформа прошла первое чтение в Государственной думе. Владимир Путин к началу опроса уже успел причислить себя к числу её противников. И хотя по сути это ни на что не влияет, доверять ему стали несколько больше. По последним данным, его работой довольны 67% опрошенных, что сравнимо с показателями 2005 года.

В июне президента одобряли на два процента меньше. Столько же поддержки он находил у населения после протестов на Болотной. Для сравнения: после выборов этого года Владимира Путина хвалили больше 80% опрошенных.

Также заколебался рейтинг федерального правительства. К июню на фоне новостей об отсрочке пенсии он опустился до 34%, немного не дотянув до антирекорда 2005 года. Сейчас социологи отметили рост одобрения до 37%. При этом больше стало и тех, кто стоит на противоположной позиции, – с 61% до 62%.

Дмитрий Медведев, которого не дождались на голосовании по пенсионной реформе, даже незначительного роста поддержки от россиян не дождался. Его работой довольны рекордно малые 31% опрошенных.

Ранее ВЦИОМ сообщил об упавших показателях одобрения «Единой России». Партия власти практически единогласно проголосовала за повышение пенсионного возраста. Исключением стала не поддержавшая законопроект Наталья Поклонская и несколько пропустивших заседание депутатов.

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