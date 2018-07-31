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Финляндия
31.07.2018 18:16
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«Россия привыкла загрязнять окружающую среду»: В Финляндии предложили привлечь РФ за экологические преступления

К России следует прекратить относиться по-особенному в сотрудничестве по окружающей среде и привлечь наконец к ответственности за экологические преступления, призывает автор одного из самых влиятельных изданий Финляндии Helsingin Sanomat Микаэль Шёвалль, который до прошлого года 10 лет проработал руководителем пресс-службы Северной экологической финансовой корпорации НЕФКО. Поводом для возмущения стало активное цветение сине-зелёных водорослей в Финском заливе.

Шёвалль говорит о нежелании России решать экологические проблемы Балтики, являясь при этом главным источником загрязнения. Он приводит в пример 17 птицефабрик в Выборгском районе, которые производят миллионы тонн отходов, Красный Бор, к решению проблемы которого подошли после «десятилетних промедлений», а также очистные сооружения в Калининграде и Выборге, которые якобы строились слишком долго, хотя и «на деньги и займы иностранных спонсоров». «В России привыкли загрязнять окружающую среду», «Россия издевается над спонсорами и партнерами по сотрудничеству, безбожно растягивая сроки», – клеймит автор колонки соседнюю страну, которая, по его словам, практически бездействует, в то время как на деньги налогоплательщиков Северной Европы проводятся многочисленные исследования.

После крымских событий европейское финансирование новых проектов стало весьма затруднительным, потому что, например, Экологическое партнерство Северного измерения (Northern Dimension Environmental Partnership) не может выделять деньги на новые экологические проекты без помощи международных финансовых учреждений. Министерство экологии Финляндии прекратило программу сотрудничества с соседними регионами ещё в 2012 году, указывает автор колонки.

Однако Шёвалль уверен, что при наличии политической воли Россия сможет без «подаяния Северной Европы» решить экологические проблемы — смогла же РФ найти 10 млрд евро на ЧМ по футболу.

В июле финские учёные заявили, что в Балтийском море появляется всё больше так называемых мёртвых зон, в которых наблюдается дефицит кислорода. Их возникновение вызвано сельскохозяйственными и сточными водами.


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