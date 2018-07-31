Фурсенко о новом спортивном директоре: Такого уровня специалистов в «Зените» еще не было

Президент футбольного клуба «Зенит» Сергей Фурсенко прокомментировал подписание контракта с новым спортивным директором Хавьером Рибалтой. Контракт с 37-летним испанским специалистом подписан до конца сезона-2020/21.

«Сегодня у нас появился спортивный директор, очень известный специалист Хавьер Рибалта. Человек, который сможет точечно усилить наш состав. Он очень хорошо знает нашу команду: Хавьер следил не только за товарищескими матчами на сборах, но и посмотрел большое количество игр за последний год. Такого уровня специалистов в «Зените» еще не было. Мы рады, что Хавьер Рибалта присоединился к нашему клубу. Мы, как всегда, ставим перед собой самые высокие цели, и для того, чтобы их реализовать, такой специалист нам необходим», – цитирует Фурсенко официальный сайт «Зенита».

По словам президента петербургской команды, первоочередная цель Рибалты — познакомиться с командой, инфраструктурой, наладить диалог с главным тренером.

«В прошлом году мы практически закончили первый этап формирования новой, молодой и перспективной команды, и сейчас, с помощью Хавьера, мы точечно усилим этот состав. Я верю, что это будет команда на долгие годы, и Хавьер нам в этом, конечно, очень поможет», – подчеркнул Фурсенко.

В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу», где проработал следующие пять лет, пригласив за это время в туринский клуб Дани Алвеса, Кингсли Комана, Фернандо Льоренте, Сами Хедиры, Поля Погба, Альваро Мораты, Алекса Сандро, Пауло Дибалы и других игроков. В 2017-м Рибалта возглавил скаутскую службу «Манчестер Юнайтед».

Напомним, пост спортивного директора «Зенита» оставался вакантным с октября 2017 года, когда скончался Констанин Сарсания. С тех пор должность заместителя спортивного директора занимал бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.