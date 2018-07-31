Закрывающийся на ремонт Невский проспект объедут электробусы

Пока участок Невского проспекта от площади Восстания до площади Александра Невского будет закрыт на ремонт, вместо троллейбусов будут использованы электробусы с динамической зарядкой, которые пройдут по измененному маршруту. Об этом «Фонтанке» сообщили в ГУП «Горэлектротранс».

На период с 00:00 4 августа по 05:00 6 августа троллейбусное движение на участке Невского будет полностью перекрыто. На это время маршруты изменятся следующим образом:

– движение по маршруту троллейбуса № 1 закрыто;

– движение по маршруту троллейбуса № 5 пройдет от конечной станции «Конногвардейский бульвар» по действующей трассе до площади Восстания, далее по Лиговскому проспекту, 2-й Советской улице, Суворовскому проспекту и по действующей трассе до конечной станции «Тульская улица»;

– движение по маршруту троллейбуса № 7 пройдет от конечной станции «Таллинская улица» по действующей трассе до Кирочной улицы, далее по улицам Кирочная, Потемкинская, Чайковского до конечной станции «Литейный проспект» (обратно: по Литейному проспекту, Кирочной улице);

– движение по маршруту троллейбуса №10 пройдет от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до конечной станции «Площадь Восстания»;

– движение по маршруту троллейбуса № 11 пройдет от конечной станции «Улица Кораблестроителей» по действующей трассе до конечной станции «Площадь Восстания»;

– движение по маршруту троллейбуса № 22 пройдет от конечной станции «Хасанская улица» по действующей трассе до Заневской площади, далее по Новочеркасскому проспекту (обратно: по Новочеркасскому проспекту, Таллинской улице, улице Стахановцев, Заневскому проспекту), Большеохтинскому мосту, Тульской улице, Суворовскому проспекту, улицам Кирочная, Потемкинская, Чайковского до конечной станции «Литейный проспект» (обратно: по Литейному проспекту и Кирочной улице).

С 1 августа по 27 августа разные участки Староневского по выходным будут закрыты с 23:00 пятницы до 05:00 понедельника. В будние дни движение будет ограничено.