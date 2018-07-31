«Петрохолоду» пригрозили выключить электричество. Производитель мороженого задолжал поставщикам энергии 17 млн рублей

Крупный производитель мороженого «Петрохолод» может остаться без холодильников. «Петербургская сбытовая компания» пригрозила отключить электричество заводу из-за долгов.

Как сообщили в ПСК, 31 июля компания обратилась в суд о взыскании с «Петрохолода» 10 млн рублей долга. С учетом неустойки за нарушение сроков платежей сумма задолженности с апреля по май 2018 года составила 17,1 млн рублей.

Также ПСК она намерена полностью прекратить подачу электроэнергии на производство 13 августа, если к этому сроку вся сумма не будет погашена в добровольном порядке.

В «Петрохолоде» не стали комментировать ситуацию, сославшись на то, что еще не получили иск от ПСК. По данным СПАРК, с начала года к компании предъявлены требования о взыскании задолженности на 3,2 млн рублей.