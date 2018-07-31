Соперники Ротенберга: На земли у СКК есть еще один претендент

Шесть гектаров земли рядом с СКК, уже почти отданные под застройку хоккейному клубу СКА, хочет получить маленькая, но гордая компания.

предоставлено ООО "Вариант"

Никому не известное ООО «Вариант» подало на июньских слушаниях по изменению в Генплан Петербурга любопытную поправку. Из документа следует, что на шесть гектаров земли в квартале, где находится Спортивно-концертный комплекс (ограниченном Бассейной и Кузнецовской улицами, проспектами Космонавтов и Юрия Гагарина), имеется другой претендент, ничего общего не имеющий ни с хоккейным клубом СКА, ни с его президентом Романом Ротенбергом. И отступать от своего этот претендент не собирается.

В спор со Смольным за искомый участок компания вступила еще в конце 2012 года. История конфликта насчитывает годы, несколько пройденных судебных инстанций, исполнительное производство. Каких-либо упоминаний в СМИ это противостояние не удостоилось. И так бы и осело в архивах комитета по инвестициям, если бы Евгений Черников, гендиректор и совладелец ООО «Вариант», не решил вмешаться в процесс формирования нового Генплана.

Фото: предоставлено ООО "Вариант"

Юрист компании Татьяна Герасимова рассказывает, что компания была создана специально под конкретный проект. Черников и ряд соинвесторов — по ее словам, «людей, имевших отношение к спорту», – собирались строить здесь, на проспекте Космонавтов, участок 1, большой физкультурный комплекс — с бассейнами, крытым катком, тренажерными залами, зонами СПА, банями и т. д.

«Мы были соинвесторы в этом проекте. И проект планировки разрабатывали и перерабатывали – дважды, еще при Валентине Ивановне (Матвиенко. — Прим. ред.). Вроде как хотели все по-честному сделать. Хочешь что-то построить, и у тебя раз, и отберут — такое, знаете, рейдерство, со стороны государства. Пока это все тянулось, один из учредителей умер, другой ушел из проекта, – делится юрист. – Но мы до сих пор в суде. Еще ничего не кончилось».

Более конкретно о личностях тех, кто имеет отношение к спору, в компании не говорят. Согласно СПАРКу, Евгению Черникову принадлежит 60% юрлица, а оставшимся владеет кипрский офшор «Naktivo management LTD». Поиски в кипрском реестре привели к юристам Марии Кади и Афродите Полидору — судя по всему, номинальным собственникам офшора.

Для проекта была заказана экспертная оценка, в том числе — затрат. В выводах, представленных в 2010 году, значится сумма инвестиций в 50,1 млн долларов. Если умножить на средний курс доллара по тем временам (30 рублей), то в рублях инвестиции оценивались бы в полтора миллиарда.

Из шести с лишним гектаров, согласно нормативам и концепции проекта, под застройку было оставлено два, остальное шло под озеленение, спортплощадки, парковку и т. д. Проект был разделен на две очереди. Сначала намеревались возвести комплекс апартаментов на 17,6 тыс. кв. м — на 0,8 гектара. А затем построить спортивный комплекс — еще на 0,82 гектара, общей площадью 11,5 тыс. кв. м. И крытый каток — на 5,4 тыс. кв. м. Превышения предельной высоты в квартале (27 метров) инвестор не требовал.

Фото: предоставлено ООО "Вариант"

Стоит заметить, что до вступления в силу в 2015 году изменений в Земельный кодекс, узаконивших предоставление городской земли только на торгах, инвесторы могли добиваться своего и другим путем. Для этого они должны были, согласно статье 30 старого кодекса, сформировать участок и предварительно согласовать места размещения новых объектов. ООО «Вариант» так и сделало. С разрешения Смольного компания провела изыскания на участке, к 2010 году сформировала его и поставила на кадастровый учет. Годом ранее комитет по градостроительству (КГА) утвердил Акт о выборе участка — на основании собственного заключения, согласований КГИОП и комитета по энергетике. Было также получено «добро» от администрации района, заключение КУГИ об отсутствии обременений, одобрение Росреестра и комитета по земельным ресурсам и пр.

Собрав все документы, 16 ноября 2012 года компания обратилась в комстрой с просьбой предоставить землю. Решение по заявлению, согласно тогдашним законам, должно было быть принято в двухнедельный срок. Однако, так ничего и не дождавшись, 7 декабря того же года Евгений Черников подал иск о признании бездействия Смольного незаконным.

В марте 2013 года дело было выиграно в первой инстанции. Представители Смольного пытались возражать, заявляя, что на участке уже есть некий «объект»: имелась в виду бетонная коробка теплофикационной камеры. Суд возражениям не внял и обязал Смольный выдать инвестору искомые шесть гектаров под строительство. 16 июля 2013 года с этим решением согласилась и апелляционная инстанция. Город в лице комстроя подал кассацию, но вновь проиграл — в октябре того же года. «Правительство в ходе судебного разбирательства не доказало наличие оснований для отказа в предоставлении Обществу (ООО «Вариант». – Прим. ред.) земельного участка <...> Суд обоснованно признал незаконным оспариваемое бездействие и обязал правительство устранить нарушение прав Общества», – говорится в вердикте федерального арбитража Северо-Западного округа.

В ноябре 2013-го судом был выдан исполнительный лист. В марте 2016 года «Вариант» обратился с этим листом к приставам, было возбуждено исполнительное производство, последовали несколько официальных обращений с требованием об исполнении решения суда. Но все тщетно. А в мае 2018 года, в разгар информационной кампании, связанной с проектом Ротенберга по реконструкции СКК, город опять вышел в арбитраж — на этот раз уже с ходатайством о прекращении исполнительного производства. Вместо комстроя город теперь представлял комитет по инвестициям.

Состав суда изменили, и новый судья уже не возражал против аргументов Смольного. Арбитраж посчитал, что компания сама виновата, так как якобы тянула время: акт о выборе участка получила в КГА в 2009 году, а в комстрой за выделением земли обратилась только в конце 2012-го. А значит, «длительное время не была заинтересована в реализации своих прав». В самой компании на это отвечают, что время не тянули, а вынуждены были переделывать свой же проект планировки – с учетом отмены старых и появления новых Правил землепользования и застройки, вышедших в 2009 году.

К приставам, по мнению суда, «Вариант» тоже обратился поздновато – незадолго до истечения положенного законом трехлетнего срока после выдачи исполнительного листа. Чем способствовал «созданию условий для утраты возможности предоставления участка». На вопрос «Фонтанки» о том, почему же к приставам не пошли сразу, юрист «Варианта» просто вышла из себя: «Да какое промедление? Нам же обещали все выдать добровольно! Шли совещания в районе, в ГБУ «Управление инвестиций», плодились обещания. Писали, что мы что-то им не донесли, заставляли делать новую оценку участка. Мы отвечали, что решение суда вынесено по старым документам. Мы даже готовы были пойти в суд за разъяснением решения, но нас опять заверили, что все нормально будет».

Тем не менее 7 июня арбитраж прекратил исполнительное производство. К аргументам о промедлении добавилось и то, что, согласно закону, получить участок по старому порядку, без торгов, инвестор мог только до 1 марта 2018 года. В комитете по инвестициям на просьбу прокомментировать ситуацию «Фонтанке» повторили те же доводы: Земельный кодекс изменился, прежних процедур больше нет, а «Вариант» «тянул резину» и вообще-то до сих пор «не лишен возможности» приобрести права на участок на конкурсной основе. То есть в честном состязании, к примеру, с Романом Ротенбергом.

Но о том, состоятся ли вообще такие торги, в комментарии комитета нет ни слова. И неудивительно — хоккейный клуб СКА сможет получить весь квартал для реконструкции целевым назначением, без торгов, воспользовавшись недавно подписанным городским законом о «масштабных инвестпроектах». О застройке квартала вокруг СКК петербургские армейцы заявили в ноябре 2017 года, когда исполнительное производство по делу «Варианта» еще действовало. «У нас еженедельно проходят встречи с администрацией Санкт-Петербурга, – комментировал тогда лично президент клуба. - На них мы обсуждаем вопросы, связанные с переоборудованием СКК в ледовую арену. <...> Самое основное – это будет целый комплекс для жителей города с детскими садами и другой социальной инфраструктурой. Это будет целый городок».

Для будущего «городка» уже одобрена высота в 70 метров. На июньских публичных слушаниях по Генплану заявки против реализации проекта подали несколько сотен жителей Московского района. А ООО «Вариант» 26 июля подало апелляционную жалобу на прекращение исполнительного производства. Первое заседание по ней, как ожидается, состоится не раньше конца августа.

Елена Зеликова, «Фонтанка.ру»