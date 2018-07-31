Пустые хлопоты: прыжок в Неву с моста «отметили» ДТП

Пока сотрудники МЧС искали в невской воде лихого пловца, автомобилисты устроили аварию.

«На Октябрьской набережной спасатели кого-то ищут в Неве, стоят скорая и пожарные. Смотрят на воду. Уже одно ДТП из зевак», – рассказали днём 31 июля очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

В пресс-службе городского ГУ МЧС «Фонтанке» пояснили, что в 14:27 в МЧС поступил вызов на Октябрьскую набережную: с Володарского моста прыгнул мужчина. К приезду спасателей в воде его уже не было. По словам прохожих, он «поплавал, оделся и ушёл». Отрабатывая вызов, спасатели всё же проверили акваторию и никого не нашли.

Активность на берегу помешала одному из водителей благополучно проехать мимо. Обстоятельства аварии описывает в группе Игорь: «Спасатели ищут «ныряльщика с моста», который уже вылез и сбежал. А «Валдай» прощёлкал и не успел скорость снизить. «Солярис» на аварийке стоял, его эвакуатор объезжать пытался, две «пожарки» с маяками рядом. Лето, жара».

Отметим, что высота судоходных пролётов Володарского моста составляет 12,7 метра. То есть мужчина прыгнул вниз примерно с высоты четырёхэтажного дома.

В этом сезоне в водоёмах Петербурга утонули около 30 человек. Так, в минувшие выходные мужчина погиб в Петровском пруду на Петроградской стороне. Не всех в воду толкнула жара — в Неве молодой человек расстался с жизнью, доставая дамскую сумочку, из Дудергофского канала школьник спасал девушку, но сам выплыть не смог.