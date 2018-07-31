Адьос, «Амиго». Mail.ru больше не будет навязывать пользователям свой браузер

Компания Mail.ru Group 31 июля объявила, что больше не будет продолжать работу над браузером «Амиго». Представители отечественного IT-холдинга фактически признали, что их детище безнадежно.

В официальном пресс-релизе указывается, что при продвижении программы «был сделан ряд неверных шагов» и партнеры компании «использовали серые схемы», противоречащие правилам. Это привело к негативу со стороны пользователей.

В компании отметили, что существующая версия браузера продолжит работу, но никаких апгрейдов больше не будет. Ну и самое приятное – «Амиго» не будет самостоятельно устанавливаться на компьютеры пользователей с помощью пиратского софта.

«Амиго» был создан в 2011 году. Из-за навязчивого продвижения браузер стал героем многочисленных мемов.