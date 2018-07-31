Спортивным директором «Зенита» стал бывший скаут «Ювентуса» и «Манчестер Юнайтед»

Футбольный клуб «Зенит» назначил нового спортивного директора. Как сообщает пресс-служба петербургской команды, эту должность занял испанский специалист Хавьер Рибалта. Контракт с ним подписан до конца сезона-2020/21.

37-летний Хавьер Рибалта начал профессиональную карьеру в июле 2008 года в «Торино», где работал скаутом. В 2009 году перешел на аналогичную должность в «Милане», а спустя еще два года стал главным скаутом итальянской «Новары».

«У спортивного директора много обязанностей — это и поиск новых футболистов, и работа академии, и подготовка наших резервов. Мы будем продолжать искать футболистов, которые могут усилить состав «Зенита», но особенное внимание хочу уделить клубной академии. Я очень счастлив, что стал частью такого клуба. Вижу победные фотографии, которые украшают офис «Зенита», и хочу, чтобы мы вместе смогли вновь ощутить эти победные эмоции», – заявил Рибалта.

В 2012 году Хавьер Рибалта присоединился к «Ювентусу», где проработал следующие пять лет, пригласив за это время в туринский клуб Дани Алвеса, Кингсли Комана, Фернандо Льоренте, Сами Хедиры, Поля Погба, Альваро Мораты, Алекса Сандро, Пауло Дибалы и других игроков. В 2017 Рибалта возглавил скаутскую службу «Манчестер Юнайтед».

Напомним, пост спортивного директора «Зенита» оставался вакантным с октября 2017 года, когда скончался Констанин Сарсания. С тех пор должность заместителя спортивного директора занимал бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев.