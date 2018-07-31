Дзюба вошел в состояние льва, а Кокорин напомнил ему, что он на самом деле ослик
Нападающий сборной России и футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба оставил необычный пост в своем инстаграме. На опубликованной фотографии футболист совместил свое лицо с мордой льва и подписал: «Состояние льва».
В комментарии пришел напарник Дзюбы по команде – нападающий Александр Кокорин.
«Дзю, ты же ослик», – написал Кокорин.
Напомним, Артем Дзюба после домашнего чемпионата стал одним из самых популярных футболистов в России. В инстаграме он набрал миллион подписчиков, а когда он прилетел в Тюмень на матч с «Енисеем», поклонники не давали ему прохода.