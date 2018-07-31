Дзюба вошел в состояние льва, а Кокорин напомнил ему, что он на самом деле ослик

Нападающий сборной России и футбольного клуба «Зенит» Артем Дзюба оставил необычный пост в своем инстаграме. На опубликованной фотографии футболист совместил свое лицо с мордой льва и подписал: «Состояние льва».

В комментарии пришел напарник Дзюбы по команде – нападающий Александр Кокорин.

«Дзю, ты же ослик», – написал Кокорин.

Напомним, Артем Дзюба после домашнего чемпионата стал одним из самых популярных футболистов в России. В инстаграме он набрал миллион подписчиков, а когда он прилетел в Тюмень на матч с «Енисеем», поклонники не давали ему прохода.