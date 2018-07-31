Nokia создаст в США сеть 5G за 3,5 млрд долларов

Финская телекоммуникационная компания Nokia заключила соглашение с третьим по величине телеоператором США T-Mobile US о поставке полного пакета технологий и оборудования 5G на сумму 3,5 млрд долларов. Это самая крупная сделка в сфере 5G.

Nokia поставит компании T-Mobile US оборудование, программное обеспечение и ряд услуг для создания общественной сети пятого поколения в США. Соглашение рассчитано на несколько лет. Связь 5G позволит внедрить такие технологии, как беспилотные транспортные средства, виртуальная и дополненная реальность, а также приложения для интеллектуального города.

Для Nokia, которая входит в тройку мировых гигантов по поставкам оборудования наряду с китайской Huawei и шведской Ericsson, удачная сделка означает улучшенный прогноз на прибыльность, отметили в компании.