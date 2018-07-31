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Фонтанка-SUP
31.07.2018 16:41
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В Питере - плыть! Число участников «Фонтанки-SUP» растет с каждым днем

Не упусти свой шанс стать участником сап-карнавала, который пройдет по рекам и каналам Петербурга 12 августа. Интернет-газета "Фонтанка.ру" приглашает присоединиться к ежегодному международному фестивалю сапсёрфинга «Фонтанка-SUP».

В Питере - плыть! Число участников «Фонтанки-SUP» растет с каждым днем

"Фонтанка.ру"

По данным организаторов, к Фестивалю уже примкнули более 270 любителей сапсёрфинга. Участие бесплатное, нужно только пройти регистрацию на официальном сайте мероприятия fontankasup.ru и придумать, в образе какого супергероя вы покорите 8 километров петербургских рек и каналов, а также сердца зрителей, чтобы получить ценные призы за лучший образ и оформление доски от партнеров «Фонтанки-SUP». 

Торопитесь, до завершения регистрации осталось всего 11 дней.

Надеемся, что в этом году с нами на воду выйдут более 500 ярких и креативных супергероев.

ЗДЕСЬ мы подготовили подробную инструкцию для участников фестиваля «Фонтанка-SUP», тайминг и маршрут карнавала.

Не забывайте, что получить подарки от партнеров Фестиваля можно, участвуя в фотоконкурсе. Все просто: нужно выложить в официальные группы Фестиваля свои фотографии и видео на паддлборде из любых, а лучше – самых необычных точек земного шара, где доводилось побывать на сапе, с хештегом #фонтанкаsuperhero.

Группа ВК

Группа ФБ

Все новости Фестиваля в рубрике «Фонтанка-SUP».

Подробная информация на сайте http://fontankasup.ru

 

Ежегодный международный фестиваль сапсёрфинга «Фонтанка-SUP» проводит интернет-газета «Фонтанка.ру» при поддержке Комитета по развитию туризма правительства Петербурга.

Напоминаем, старт карнавальной колонны состоится в 10.30 с набережной Мойки у Марсова поля, напротив павильона Росси.

Карнавальный маршрут пройдет под 14 мостами. Участники поплывут по течению Фонтанки мимо Михайловского замка, цирка Чинизелли, музея Фаберже, Аничкова моста, Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова, через Крюков канал до канала Грибоедова. Далее — вверх по течению, минуя Никольский собор, Львиный и Банковский мостики, Дом книги. 

Около 13.00 на Итальянском мосту у Спаса на Крови карнавал встретят Адмирал фестиваля «Фонтанка-SUP-2018» и почетные гости праздника. Финиширует колонна в точке старта – у павильона Росси – в районе 13.30.

"Фонтанка.ру"

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Партнеры фестиваля «Фонтанка-SUP-2018»

Инновационный партнер – «Газпром нефть»

Официальный партнер – компания VICTORIA STENOVA

Стратегический партнер – Группа «Эталон»

Капитальный партнер - Холдинг «Городские Инновационные Технологии»

Официальный страховой партнер - АО СК "ГАЙДЕ"

Партнер - компания PAROC

Партнер – XXIII Международный теннисный турнир St. Petersburg Open

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