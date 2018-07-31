Рекламу Bork с Путиным заблокировали

Рекламный ролик Bork, в котором использовались кадры с президентом России на его оснащенной техникой этой компании кухне, был заблокирован.

Рекламу с Путиным заблокировали по просьбе NTV Broadcasting Company, так как в видео был использован эпизод программы НТВ «Центральное телевидение» 2012 года, где на кухне российского лидера находятся приборы Bork. До блокировки ролик посмотрели более 9 тысяч человек.

Несмотря на то что видео удалили с официального канала производителя бытовой техники, его копии при желании еще можно найти на видеохостинге YouTube.

Напомним, что в ФАС никаких жалоб на видео не поступало, однако ведомство начало выяснение обстоятельств после шумихи вокруг рекламы.