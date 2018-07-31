ДТП в Петербурге: три мотоциклиста и ребёнок, сбитый во дворе «Кайеном»

Несколько серьёзных ДТП произошло в Санкт-Петербурге и его окрестностях за минувшие часы.

Две из этих аварий – с мотоциклистами. Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по Санкт-Петербургу и области, 31 июля около 15:40 в Колпино, на пересечении Заводского проспекта и улицы Машиностроителей, по предварительной версии, 45-летняя женщина на «Рено Мегане» при совершении левого поворота столкнулись с мотоциклом «Ямаха». Мотоциклиста, мужчину лет 35 на вид, в тяжёлом состоянии увезла карета скорой помощи.

Мотоциклист ехал со скоростью 60 км/ч, утверждает Алексей в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Ещё два мотоциклиста на двух «Хондах» попали в ДТП минувшим вечером, в 22:30, на 5-м километре дороги Скотное – Токсово (Всеволожский район Ленобласти). Обоих сбил встречный «Фольксваген Гольф». 33-летний мужчина попал в больницу в тяжёлом состоянии с многочисленными травмами. 42-летний мужчина скончался на месте. Водитель «Гольфа» сбежал с места аварии, бросив машину. Позже полиция задержала предполагаемого виновника, он был нетрезв. Сейчас выясняется его причастность к этому ДТП, отметили в отделе пропаганды.

Кроме того, пострадали несколько пешеходов. По данным ГИБДД, женщина была госпитализирована днём 31 июля с Ивановской улицы в состоянии средней степени тяжести.

Вечером 30 июля, около 22:50, на Приморском шоссе, 174, в Сестрорецке 45-летний мужчина на BMW X6, по предварительным данным ГИБДД, вне зоны пешеходного перехода сбил насмерть пешехода-мужчину. По сведениям «Фонтанки», погибший – 56-летний гражданин Белоруссии, проживавший в Петербурге.

В тот же вечер, около 19:40, во дворе дома 124, корпус 3, по Октябрьской набережной автомобиль – предположительно «Порше Кайен» – совершил наезд на 5-летнего мальчика, который вместе с мамой возвращался домой с детской площадки. Он получил перелом костей левой стопы. Водитель на автомобиле скрылся.

Обстоятельства всех ДТП выясняются.