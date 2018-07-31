Крупнейший издатель дамских романов включил Петербург в рейтинг самых романтичных мест мира

Британское издательство Mills & Boon, которое вот уже 110 лет выпускает любовные романы для женщин, составило список самых романтичных мест мира. Петербург занял одиннадцатую строчку.

Для составления рейтинга издательство опросило ведущих экспертов по путешествиям, а также две тысячи туристов, сообщает Daily Mail.

Самым подходящим местом для любви по-прежнему является Париж. Сразу после него следует греческий Санторини с его белыми домами и голубой водой, романтическое «серебро» досталось Венеции. В первой десятке также оказались итальянский Амальфи, бельгийский Брюгге, острова острова Мауи, Бора-Бора, Гили и Серф, а также гора Киркьюфетль в Исландии. Санкт–Петербург, заняв одиннадцатое место, обогнав Тадж-Махал и Амстердам.