Женщину облили кислотой на площади Святого Иоанна в Антверпене

Неизвестный мужчина плеснул в жительницу бельгийского Антверпена кислотой. Злоумышленник сделал это на площади Святого Иоанна в северной части города.

Как сообщает газета Le Soir 31 июля, кислота была серной. Местная полиция оцепила площадь, на месте также работают спасатели. Ни о жертве, ни о преступнике не сообщается никаких подробностей.

Это уже второе происшествие в тихой Бельгии за сутки. Ранее «Фонтанка» сообщала, что в городе Вервье на востоке Бельгии неизвестный на спортивной площадке взорвал самодельную бомбу. По данным местных СМИ, подрывник мог быть военным в отставке.