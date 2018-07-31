Бывший подчиненный депутата Госдумы Ивана Медведева задержан по делу «МРСК Северо-Запад». Оно все ближе к делу Гайзера

В Сыктывкаре задержан бывший замдиректора «Комиэнерго» Дмитрий Вылегжанин. Он подозревается в поборах с подрядчиков в тот период, когда компанию возглавлял действующий депутат Госдумы Иван Медведев.

Как сообщает 31 июля СУ СК по Коми, бывший замдиректора подозревается в двух эпизодах коммерческого подкупа (статья 204 УК).

«Действуя группой лиц по предварительному сговору, он получил от представителей подрядных организаций более 13 миллионов рублей за беспрепятственную приемку и оплату работ по договорам подряда, заключенным между коммерческими организациями и «МРСК Северо-Запада», – уточняет следствие.

Вылегжанин работал в «Комиэнерго» до конца 2016 года. Почти одновременно с ним из компании ушел его многолетний шеф, ныне депутат Государственной думы Иван Медведев. Он руководил филиалом с апреля 2008 года.

Ранее были арестованы директор «Комиэнерго» Валерий Драйдт, который пришел в 2016-м, и глава МРСК «Северо-Запада» Александр Летягин. Задержание Вылегжанина распространяет предполагаемую схему поборов и на более ранний период, когда у руля «Комиэнерго» стоял Медведев.

Оперативное сопровождение осуществляет ФСБ, расследование ведется по ее наработкам. По данным «Фонтанки», в деле МРСК следствие видит идентичные признаки обкладывания «данью» предпринимателей Коми, что и в деле экс-главы республики Вячеслава Гайзера, которому предъявлено обвинение в организации преступного сообщества, и его сподвижников. По предварительный данным, связь между двумя делами установлена через бывшего вице-премьера Коми. Константин Ромаданов заключил сделку со следствием, получил относительно небольшие семь лет колонии и будто бы признал, что взносы подрядчиков, аккумулируемые в «Комиэнерго» эпохи Ивана Медведева, уходили наверх. Так якобы формировалась общая «касса» высшего руководства республики.