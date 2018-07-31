ФНС банкротит петербургскую турфирму, главу которой арестовали за налоговые махинации

Налоговая инспекция инициировала банкротство ООО «СПБ-ТУРС» — туристического оператора, который специализировался на работе с иностранными туристами в Северной столице.

По данным картотеки Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти, причиной обращения в суд стала задолженность более чем в 124,5 млн рублей. В мае гендиректор турфирмы, обвиняемая в уходе от уплаты налогов (по версии следствия, она внесла ложные сведения о доходах в налоговые декларации), была отправлена под домашний арест. Иск о признании компании банкротом поступил 30 июля.

Как ранее писала «Фонтанка», компания базировалась в Петербурге и Берлине. Своим клиентам она обещала «высококачественные экскурсии» на побережье и по городам Балтийского региона.