«Забивак-нелегалов» не пустили через границу. СЗТУ пресекла ввоз более 100 тысяч контрафактных сувениров с символикой FIFA

Северо-Западное таможенное управление отчиталось об охоте на «Забивак-нелегалов». Как следует из данных ведомства, опубликованных 31 августа, с начала мундиаля Балтийская, Выборгская, Псковская, Кингисеппская, Пулковская, Архангельская таможни выявили 154,7 тысячи контрафактных изделий, маркированных товарными знаками Международной федерации футбольных ассоциаций (FIFA) без ее ведома.

Всего в первом полугодии 2018 года пресечен ввоз 2 млн контрафактных товаров. Таким образом, сувениром к мундиалю был примерно каждый 13-й.

Среди такой продукции — одноразовые зажигалки, простые карандаши, а также бумажные календари с надписью «RUSSIA 2018». Последние были задекларированы как б/у автозапчасти. Также из-за нарушений авторских прав были изъяты плакаты, парики, головные уборы и очки с подсветкой и игрушечные банкноты.

Неоднократно использовался на контрафактных товарах и образ всеобщего любимца – символа чемпионата волка «Забиваки», отмечают в СЗТУ.

В отношении нарушителей возбуждены административные дела. Все единицы контрафактных товаров, нередко небезопасных для потребителя, изъяты и уничтожены.