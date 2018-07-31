Лаборатория качества LEGENDA: отделка

В smart-комплексах "LEGENDA Дальневосточного" и "LEGENDA Комендантского", которые строятся в Невском и Приморском районах Санкт-Петербурга, полным ходом идёт один из финальных этапов – отделка.

Застройщик уже рассказывал о проверке материалов на качество, устроив настоящий тест-драйв двери. На очереди новое видео о том, как девелопер проверяет качество отделки на всех ее этапах – от монолита до штукатурки.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Комендантского 1 очередь - застройщик ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО», проектная декларация на сайте komendantsky.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.

Legenda Комендантского 2 очередь - застройщик ООО «ЛЕГЕНДА КОМЕНДАНТСКОГО», проектная декларация на сайте komendantsky2.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.

Legenda Дальневосточного - застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО", проектная декларация на сайте dalnevostochny.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.