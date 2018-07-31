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Общество
31.07.2018 16:18
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Реставрация превратила Смольный в опасный объект. К нему запретили подходить пикетчикам

Здание правительства Санкт-Петербурга от недовольных горожан оградила реставрация. Градозащитников попросили свернуть одиночные пикеты и найти место для протеста подальше от Смольного. Пока идёт ремонт, дом чиновников может быть опасен для простых горожан.

Как рассказали «Фонтанке» во Всероссийском обществе охраны памятников истории и культуры 31 июля, с середины прошедшей недели активисты проводят у Смольного одиночные пикеты за сохранение исторического здания на Кирилловской, 23 (доходный дом А. Г. Изотова). Сегодня утром к горожанке с плакатом подошёл представитель комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности и объявил, что протест на этой территории временно запрещён. Чиновник сослался на Федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», согласно которому проведение публичных акций запрещено в зонах, близких к опасным производствам и объектам, которые требуют соблюдения специальных правил техники безопасности. По его словам, на время реставрации Смольный попадает в эти категории.

«Вскоре после того, как пикетчица, согласившаяся с тезисом об опасности Смольного, перешла на другое место, ближе к саду-партеру, в сад внезапно заехала строительная техника – экскаваторы и самосвал с песком. Рабочие спешно начали имитировать благоустройство и разбрасывать песок на дорожках сада», — пояснили в ВООПИиК.

Реставрация превратила Смольный в опасный объект. К нему запретили подходить пикетчикам

Как пояснили «Фонтанке» в пресс-службе в комитете по вопросам законности, правопорядка и безопасности, в настоящее время на территории Смольного и в прилегающем сквере ведутся строительные и ремонтно-реставрационные работы.

«При производстве работ на указанных объектах используется строительная техника и механизмы, требующие соблюдения специальных правил техники безопасности (СНиП III-4-80 (Техника безопасности в строительстве). В соответствии с п. 1 и п. 2 ст. 8 к местам, в которых проведение публичного мероприятия запрещается, относятся территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения специальных правил техники безопасности», — ответили в комитете.

По словам чиновников, участнице пикета «в целях соблюдения правил безопасности» было рекомендовано отойти для продолжения своей акции к пропилеям сквера Смольного. Запрет на протесты будет действовать до окончания реставрации

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