Гидрометцентр начал осваивать суперкомпьютер. Станут ли прогнозы более точными?

В Гидрометцентре начали перенос вычислительных мощностей для расчета погоды на новый суперкомпьютер. Это поможет сделать прогнозы более точными и успешно предсказывать опасные погодные явления, уверены синоптики.

Исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Дмитрий Киктев рассказал 31 июля, что компьютер «уже задышал», то есть работает. Сейчас программисты занимаются переносом необходимых программ на новую платформу. Пока что оперативные прогнозы составляются на старом компьютере. Новую технику в Гидрометцентре обещают в полной мере освоить к концу года, сообщает «Росбалт».

Суперкомпьютер производительностью в 1 петафлопс — один квадриллион операций в секунду — был привезен в Москву в прошлом году. Удовольствие это не из дешевых, стоимость техники – 1,8 млрд рублей. (В эту сумму, правда, входили еще два менее мощных компьютера — для Новосибирска и Хабаровска.)

Возможно, суперкомпьютер поможет отечественным синоптикам быть точнее. В 2015 году петербургский Гидрометцентр предсказал жаркий июль, а на деле он оказался самым холодным летним месяцем. После этой ошибки местным синоптикам вообще запретили давать долгосрочные прогнозы.

А в феврале 2018 года главный синоптик Северной столицы Александр Колесов признался, что недооценил аномальные морозы и успокаивал горожан до последнего.