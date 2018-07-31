Прохудившиеся сети наделали дырок в асфальте на севере Петербурга

Хлынувшая из-за коммунальной аварии вода проделала дыру в только что положенном асфальте в Петроградском районе Петербурга. А в Выборгском районе провал в дорожном полотне появился на первый взгляд сам, но дорожники тоже склонны винить в случившемся прохудившиеся сети.

О происшествии на углу набережной реки Карповки и Аптекарского проспекта днем 31 июля сообщили в соцсетях очевидцы, заметившие подтопленную проезжую часть. «Прорвало трубу под новым, только что переложенным асфальтом», – жалели труд дорожных служб и бюджетные деньги горожане.

В Водоканале «Фонтанке» сообщили, что аварийная служба прибыла на место в 14.25, зафиксировав течь в трубе диаметром 900 мм. Отключением холодной воды местным жителям протечка не грозит.

Контракт стоимостью 190 млн рублей на ремонт дорог в Петроградском районе, в том числе на набережной реки Карповки, где сегодня произошел разлив, был заключен в марте 2018 года с ЗАО «Трест», которое уже в мае попало в рейтинг недобросовестных подрядчиков за отсутствие временного ограждения при дорожных работах на Левашовском проспекте. Кроме того, предприятие стало одной из причин, по которой весной в дирекцию транспортного строительства с обыском нагрянули оперативники ФСБ. Комментируя сегодняшний случай, в комитете по развитию транспортной инфраструктуры предсказуемо отметили, что предсказать прорыв труб и разработать программу ремонта с учетом такого фактора невозможно. Теперь же решать проблему с провалом в покрытии должны коммунальщики.

Еще одна дыра, которая беспокоит читателей «Фонтанки», уже две недели красуется в Выборгском районе – на Гданьской улице, возле дома № 12. Провал в асфальте появился еще две недели назад, но руки до него ни у кого не дошли. Кто-то неравнодушный вставил внутрь палку и прикрыл отверстие зеленой веткой – предупреждающие знаки для велосипедистов.

В администрации Выборгского района нашему корреспонденту сообщили, что жалоб от жителей на дырку на Гданьской улице пока не поступало, но чиновники пообещали, что начальник отдела благоустройства обязательно проверит информацию. После чего в комитет по благоустройству отправится письмо с просьбой включить улицу в адресную программу ремонта. Залатать дыру должны в течение месяца.

В комитете по благоустройству, в свою очередь, оказались более осведомленными. Там рассказали: предприятие «Коломяжское», обслуживающее дороги в Выборгском районе, после обследования ям на Гданьской улице пришло к выводу, что проблемы с дорожным покрытием также начались из-за сетей. Заявка на ремонт Гданьской отправлена в Водоканал 31 июля.