Противники депортации беженцев задерживают самолёты в Европе: шведка сорвала высылку, финку сняли с рейса

Рейс Хельсинки — Берлин 31 июля был задержан из-за молодой финки, которая протестовала против депортации просителя убежища из Финляндии. Об этом сообщает Iltalehti.

Вероятно, девушка вдохновилась примером единомышленницы из Швеции, которая точно таким же образом, не соглашаясь занять своё место и ведя онлайн-трансляцию, помешала выдворению иностранца. Видео трансляции посмотрели 5 млн человек, оно широко разошлось по социальным сетям и освещалось в мировых СМИ, вызвав большую дискуссию.

В отличие от шведки Элин Эрссон, которая специально купила билет на рейс, заранее зная о депортации, Айно Пеннанен, секретарь по законодательным вопросам в партии «Зеленых», стала свидетельницей процесса выдворения якобы случайно. Когда она поднималась на борт с мужем и ребёнком, она увидела полицейские машины, а уже в салоне — приговорённого к выдворению. Отказываясь сесть в кресло, Пеннанен раскритиковала миграционную политику властей.

Но номер не прошёл. Капитан заявил, что полетит в любом случае, а протестующую снимут с самолёта. Так и произошло — за девушкой пришли полицейские, телефон у неё забрали. Муж и ребёнок отправились в Германию без неё с 10-минутным опозданием.

Пеннанен получила предупреждение за авиационное правонарушение, поскольку не последовала требованиям экипажа.

В Швеции инцидент со студенткой Элин Эрссон на борту самолёта, который 23 июля должен был отправиться из Гетеборга в Турцию, получил другую развязку. Она в течение 15 минут вела трансляцию в «Фейсбуке» и отказывалась занять своё место, пока афганца, приговорённого к депортации, не выведут из самолёта. Протест удался – с рейса сняли обоих. Правда, позже в полиции заявили, что мужчину всё равно депортируют. Эрссон грозит штраф и заключение под стражу до полугода за неповиновение требованиям капитана.