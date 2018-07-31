Туры начали «подгорать». Цены путевок на популярные курорты в августе упали на 7 - 20%

За последние две недели российские операторы резко снизили стоимость пакетных туров на популярные курортные направления, следует из данных Ассоциации туроператоров России (АТОР), опубликованных 31 июля.

Так, средние цены на путевки в Турцию с вылетом 18 августа упали по сравнению с замером двухнедельной давности на 21%. Также понизились средние цены на туры в Грецию (-11,3%), в Болгарию (-14,2%) и на туры в Тунис (-7,5%). Это сигнал того, что спрос на направления оказался ниже, чем изначально рассчитывали туроператоры.

Стоимость путевок на российские пляжные курорты тоже пошла вниз. Средние цены туров в Анапу упали на 17%, в Крым – на 30%. Наименьшее снижение за две недели продемонстрировал Сочи – 3,3%, что свидетельствует о хорошей загрузке курорта.

Зато выросли цены на отдых в Черногории (+52%), Испании (+44%), Таиланде (+20%), на Кипре (+9%), в Италии (+4,4%).

Самым дешевым направлением, по оценке АТОР, стал Крым. Пакетный тур на неделю с вылетом 18 августа можно найти за 28 757 рублей на двоих. Также бюджетно можно отдохнуть на греческом Родосе (от 38 973 рублей), в Анапе (от 39 788 рублей) и Турции (от 39 182 рублей).

Ранее эксперты назвали неправильно рассчитанный спрос на турпутевки одной из причин краха оператора «Натали-Турс». Другие игроки тоже вынуждены сокращать чартерные программы и распродавать туры со скидками.