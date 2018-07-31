Главе Совета по нацбезопасности Украины мерещится российское военное наступление

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Турчинов 31 июля заявил о том, что Россия может перейти к активным военным действиям против Киева в случае, если ей не удастся повлиять на результаты выборов на Украине, передает агентство «УНИАН».

«Сегодня мы знаем весь расклад вооруженных сил РФ вдоль нашей границы, и они как раз готовят их к активным военным действиям. Другой вопрос, когда это может быть использовано и когда они могут начать масштабную провокацию. Мы должны быть готовы ежедневно к этому», — сказал Турчинов.

«Безусловно, сегодня у них один из приоритетов — внутренняя дестабилизация ситуации. Безусловно, они будут пытаться влиять на результаты президентских и парламентских выборов, но мы не исключаем и агрессивные военные действия против нашей страны, когда они увидят, что другие формы не дают результатов», — добавил он.

Выборы президента Украины должны состояться 31 марта 2019 года. Парламентские выборы в Верховную раду пройдут 27 октября 2019 года.

Ранее 31 июля Турчинов уже сделал ряд громких заявлений. Возможность референдума в ДНР и ЛНР о статусе регионов он сравнил с лекциями для колорадских жуков об урожае. Он также предложил сажать в тюрьму украинцев, покупающих российские товары.