ЖК «Полис на Московской» аккредитован ведущими банками

СК «Полис Групп»

Новый проект комфорт-класса СК «Полис Групп» городской квартал «Полис на Московской» аккредитован ведущими банками в рамках ипотечных программ.

Кредит на покупку квартиры в жилом комплексе можно оформить в Сбербанке, ВТБ, Банке «Санкт-Петербург», Банке «Открытие», Промсвязьбанке, Банке «Глобэкс», Российский капитал и Россельхозбанке.

Комплекс расположен на ул. Кубинская, 82 в пешей доступности от ст. м. «Московская». Два корпуса высотой 11-12 этажей расположатся на закрытой охраняемой территории. В проекте предусмотрены 762 квартиры – от компактных студий до просторных 4Е. На первых этажах запроектированы коммерческие помещения, будет построен подземный паркинг и детский сад на 75 мест.

Окончание строительства запланировано в IV квартале 2020 года.

Продажи квартир в ЖК «Полис на Московской» открылись 27 июля 2018 года.

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

ПАО Банк ВТБ лицензия Центрального банка № 1000 от 08.07.2015г.

ПАО «Банк «Санкт-Петербург» лицензия Центрального банка №436 от 31.12.2014г.

ПАО Банк «ФК Открытие» лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014

ПAO «Промсвязьбанк»Генеральная лицензия на осуществление банковских операций № 3251 от 17 декабря 2014

АО "ГЛОБЭКСБАНК" Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций от 01.12.2014 №1942

ПАО АКБ «РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ» лицензия Центрального банка №2312 от 28.11.2014г.

АО «Россельхозбанк» лицензия Центрального банка №3349 от 12.08.2015г.

Справка о компании СК «Полис Групп»

ЖК «Полис на Московской» – застройщик ООО "ТИН Групп", проектная декларация на сайте https://polis-group.ru/customers/documents