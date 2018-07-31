Самогонщика из Петербурга добил кризис перепроизводства. Для хранения товара он выгнал машину из гаража

В Петербурге рассекретили плодовитого самогонщика. Он задумал споить весь гаражный кооператив. Дегустационный зал открыл в своем боксе. Любимый автомобиль был выгнан на улицу.

Как стало известно «Фонтанке» 31 июля, аромат самогоноварения вывел соблазненных оперативников Выборгского района к гаражу кооператива «Пегас-2» на Суздальском проспекте. Машине места в нем не нашлось. Ее вытеснили десятки коробок с разлитым подобием водки, пресс для укупорки бутылок, россыпь алюминиевых крышек, акцизные марки, бочки со спиртом.

Держит гараж 30-летний Акбар Пашазаде. Гражданин Азербайджана, часто летает на родину. Последний раз он вернулся из Баку в конце июля, как раз к возбуждению уголовного дела по статье 327.1 УК «Использование для маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок». Санкция – до восьми лет лишения свободы. Экспозицию самогона вывезли из гаража.