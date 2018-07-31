О чем умолчал Дворкович. Почему на самом деле выросли цены на бензин

4 То есть производители нефти подняли цены просто так?

«Пересменка» в правительстве привела к тому, что цены выросли резко, но сам рост спровоцировал комплекс причин. Косвенно это признал сам Аркадий Дворкович, говоря о «накопленном потенциале», которым воспользовались производители. Одним из источников роста цен стало повышение акцизов с 1 января 2018 года. Для автомобильного топлива пятого класса с 1 января 2018 года они выросли на 10,7% по сравнению с действующей ставкой, до 11,2 тысячи рублей за тонну. Ставка акциза на дизельное топливо достигла 7,7 тысячи рублей за тонну, показав рост на 12,7%.

Стоимость бензина разогнала и мировая конъюнктура. Из-за роста мировых цен поставлять топливо на внешние рынки стало выгоднее. Как результат, на внутреннем образовался дефицит, из-за которого топливо начало дорожать. К примеру, экспорт бензина за I квартал 2018 года вырос на 33%, тогда как прирост поставок на внутренний рынок составил только 1,1%.