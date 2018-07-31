О чем умолчал Дворкович. Почему на самом деле выросли цены на бензин
1 Что сказал Дворкович
«То, что произошло на бензиновом рынке, скорее, вопрос пересменки в правительстве и отсутствия должного ежедневного управления этой сложной системой сдержек и противовесов», — заявил бывший вице-премьер Аркадий Дворкович в интервью РБК. По его словам, нефтяники, опасаясь повышения налогов после прихода нового кабинета, решили не терять времени даром и за две три-недели реализовали «накопленный потенциал» роста цен.
2 Что произошло?
«Фонтанка» провела факт-чекинг вместе с участниками рынка и выяснила, в чем прав и в чем не прав экс-чиновник. В России действительно сильно выросли цены на бензин. По данным Росстата, с января по июль литр автомобильного топлива на АЗС подорожал на 9,4%. К концу первого месяца лета в России не осталось регионов, где литр бензина стоил бы дешевле 41 рубля. Самое большое повышение произошло в конце весны. Так, в мае по сравнению с апрелем цены выросли на 5,6%.
3 При чем тут смена правительства?
В марте в России прошли выборы президента. Но новый состав правительства был объявлен только в мае. В частности, сменился вице-премьер, отвечающий за энергетику: место Аркадия Дворковича занял Дмитрий Козак, который до этого курировал строительство. Именно на период между выборами и назначением нового кабинета пришелся значимый рост цен на топливо на оптовом рынке. Биржевая стоимость бензина и дизельного топлива с апреля в среднем выросла примерно на треть. «К сожалению, наша экономика находится в режиме ручного управления. Когда менялась власть, никто не принял заградительных мер в виде ограничения экспорта или снижения налогов», – говорит президент Нефтяного клуба Санкт-Петербурга Олег Ашихмин.
4 То есть производители нефти подняли цены просто так?
«Пересменка» в правительстве привела к тому, что цены выросли резко, но сам рост спровоцировал комплекс причин. Косвенно это признал сам Аркадий Дворкович, говоря о «накопленном потенциале», которым воспользовались производители. Одним из источников роста цен стало повышение акцизов с 1 января 2018 года. Для автомобильного топлива пятого класса с 1 января 2018 года они выросли на 10,7% по сравнению с действующей ставкой, до 11,2 тысячи рублей за тонну. Ставка акциза на дизельное топливо достигла 7,7 тысячи рублей за тонну, показав рост на 12,7%.
Стоимость бензина разогнала и мировая конъюнктура. Из-за роста мировых цен поставлять топливо на внешние рынки стало выгоднее. Как результат, на внутреннем образовался дефицит, из-за которого топливо начало дорожать. К примеру, экспорт бензина за I квартал 2018 года вырос на 33%, тогда как прирост поставок на внутренний рынок составил только 1,1%.
5 Тогда почему цены не росли до апреля-мая?
Цены на биржах и в оптовом звене начали расти уже с начала года. Но, по словам участников рынка, вертикально-интегрированные нефтяные компании до выборов сдерживали рост цен в рознице, работая в минус, так как были рекомендации не расстраивать электорат. Держать ту же планку пришлось и независимым игрокам, чтобы не потерять конкурентное преимущество. Но новый скачок оптовых цен привел к усилению дисбаланса (оптовые цены почти достигли уровня розничных). Независимые АЗС отказались под угрозой уйти в минус и были вынуждены поднимать цены, вслед за ними это сделали и другие игроки.
6 Почему рост цен прекратился?
Резкий рост цен на бензин привел к ускорению общей инфляции. Это заставило новое правительство принимать меры срочного реагирования. Нефтяникам, ограничивающим поставки на внутренний рынок, пригрозили ростом экспортных пошлин. Также для стабилизации ситуации на рынке были снижены акцизы на топливо. В итоге в июне темпы роста цен на бензин замедлились до 2,1%.
Также правительство объявило о новом налоговом маневре, который подразумевает постепенное снижение экспортной пошлины с 30% до нуля с постепенным повышением налога на добычу полезных ископаемых. При этом компании, которые обновили производства или собираются их модернизировать в течение трех лет, получат налоговые вычеты. Это должно стимулировать нефтепереработку внутри страны.
7 То есть больше цены расти не будут?
На этот счет есть разные мнения. «Сейчас все сделано для того, чтобы остановить рост цен, но это мера разовая», – отмечает Олег Ашихмин. По его словам, в отрасли сохраняется системный кризис, из-за которого падает прибыль как нефтепереработчиков, так и независимой розницы. «Плавающий акциз и возможность повышения экспортных пошлин в рамках налогового маневра – это опять управление в ручном режиме», – говорит он. Очередное испытание отрасли предстоит уже осенью. Традиционно повышение деловой активности стимулирует рост цен на топливо.
Участники рынка не могут открыто комментировать динамику цен на нефтепродукты из-за запрета ФАС, но на условиях анонимности владельцы АЗС назвали «нездоровой» ситуацию, когда из-за изменения мировой конъюнктуры приходится «менять налоговую систему страны». По словам одного из них, биржевые механизмы регулирования оптовых цен, по сути, не работают. «Крупные компании научились манипулировать котировками за счет сделок с аффилированными структурами и разгонять цены, когда это необходимо», – говорит собеседник издания.
8 Как сильно еще может подорожать бензин?
Участники рынка затрудняются делать прогнозы, ссылаясь на то, что это будет зависеть от успеха «ручного регулирования» нового правительства. Впрочем, расти еще есть куда. По оценке Bloomberg, Россия входит в десятку стран мира с самым доступным бензином. Литр топлива в стране обойдется в 0,72 доллара. Дешевле только в Венесуэле, Иране, Нигерии, Египте, Саудовской Аравии, Малайзии, Индонезии и ОАЭ.